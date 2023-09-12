據統計資料顯示，2022年標準商辦平均月租金每坪單價為2,818元，信義區新商辦月租金每坪介於3,800至4,600元，頂級商辦更高達每坪5,000元起。士林區新商辦的平均月租金也拉高到2600元。

鄉林不動產研究室指出，士林區商辦價格快速攀升，主要有以下幾個因素：

1.北士科是台北市政府推動的重大建設項目，其發展潛力龐大，將吸引大量科技企業及上下游產業的進駐，就業人口紅利可望為士林區帶來新的經濟活力。

2.醫療產業快速發展，近年士林區的醫療產業發展迅速，吸引了眾多醫療企業進駐，尤其又以高端先進的醫療與科技結合的新創醫療產業。

3.交通便利性：士林區位於台北市中心，交通便利，擁有捷運士林站、芝山站、北投站等多個捷運站，鄰近都是密集的商辦及住宅。

鄉林建設協理劉安康指出，像是鄉林士林官邸的高端商辦，A、B兩棟今年上半年已滿租，承租都是醫療產業與跨國科技居多。7月以來，有意承租或整棟買下的帶看業種，包括音樂、教育、AI，太陽能、幹細胞、太陽能等產業，每坪月租金的平均單價也拉高到2800~3000元，預計今年底就可滿租。