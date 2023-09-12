星宇航空執行長翟健華表示，舊金山地理位置鄰近科技重鎮矽谷，為美西重要政治經濟中心，具有大量國際商務旅運需求，且因其歷史脈絡，亞裔人口佔總人口數三分之一，星宇航空開闢舊金山航線可滿足北加往返亞洲旅客的需求，隨著舊金山的開航將使航網更加完整。星宇航空佈局北美航點，預計明年開航西雅圖，持續籌建北美航網。

舊金山航線將由A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。星宇航空目前飛航洛杉磯、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點，共19個城市，並於12月1日開航日本名古屋，12月16日舊金山開航航線。機隊現今有13架A321neo、4架A330neo及3架A350-900，預計今年10月將再交付第四架A350-900，使機隊總數達到21架航機。