民進黨總統參選人賴清德(右二)赴桃園參拜，點出大選勝利關鍵就是桃園市。(呂筱蟬攝)

民進黨總統參選人賴清德今天赴桃園馬不停蹄參加各項行程，下午赴工業區廠商後援會成立大會後，隨即又到中壢三教紫雲宮參拜。因應在地客家族群居多，他也秀客語和鄉親問好。他提到，要知道選舉會不會贏，桃園就是關鍵，過去總統大選及縣市長選舉，民進黨的參選人在這裡特別辛苦，只要桃園票開出來賴清德能贏的話，就等於宣告賴清德會當選總統，而且台灣一定要贏。

賴清德說，碰到很多人問他對於這場選舉有沒有信心，他認為一定要贏，沒有其他選擇，因為面對未來極權勢力的威脅，想要併吞台灣主權，又想要影響台灣民主自由生活方式，他沒有其他選擇，如果要繼續往前走只能贏得這場選舉，希望用每一選票凝聚偉大的民主力量，來捍衛台灣這塊土地。

他也說，除了總統當選外，民進黨提出的立委參選人能順利進入國會也同樣重要，他也特別特別祈求神明保佑，在這場關係到台灣前途重要選舉，一定要讓他能高票當選，民進黨推出的立委候選人能得到人民支持進入國會，共同守護台灣。

他說，當選之後要守護台灣主權、維繫民主自由維護人權，而他在9月6日開記者會和國人報告國政藍圖，就是結合台灣社會各界力量推動希望工程，期盼打造民主和平的台灣、創新繁榮的台灣以及公益永續的台灣。在經濟方面，要持續壯大科技產業，也要扶植中小企業，另外也要照顧弱勢民眾，希望讓台灣不管貧富貴賤，都可以在這塊土地上好好生活，也希望希望大家不分族群與不分區域，共同守護台灣的主權。