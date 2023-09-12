新北市議會民進黨團訪日考察第二天，造訪千葉縣柏市的「柏之葉城市設計中心(UDCK)」，黨團總召鄭宇恩指出，在活化土地的同時，讓城市設計兼具健康、創新、節能與減災，在柏之葉學園城市充分展現，回國後將要求市府評估結合產業需求，因地制宜納入新北各整體開發計畫，讓重劃區主體不再只是住宅區。

鄭宇恩指出，由學官民三方共同組織的「柏之葉城市設計中心(UDCK)」，以筑波快線的柏之葉學園城站周邊地區，規畫有「環境共生都市」、「健康長壽都市」、「新產業創造都市」三大願景，分別體現在區域能源管理系統、健康研究中心及柏葉開放創新實驗室。

鄭宇恩說，具前瞻性的都市設計規畫，在日本早已遍地開花，新北有蘆南蘆北重劃區、三重銀新未來城以及淡海新市鎮二期等等整體開發區，可參採日本經驗，從都市計畫就避開「重劃區主體是住宅區」的迷思，而是以「成為新的獨立經濟體」為目標展開城市規畫及開發，在活化土地同時，讓新北產業成功轉型、建構屬於新北的產業廊帶。

鄭宇恩表示，柏之葉智慧城市的發展經驗，可作為未來監督新北整體開發區在規畫過程納入更多元意見，也提供我們對新北發展新創產業、長照及能源政策更多想法。