對於北韓領導人金正恩正訪問俄羅斯，中國外交部今天表示，這是北韓與俄羅斯之間的安排，沒有可提供的訊息，但是中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭一直通過各種方式進行戰略溝通。

據陸媒澎湃新聞報導，對於金正恩訪問俄羅斯一事，在中國外交部今天舉行的例行記者會上，發言人毛寧指出，「關於朝鮮領導人對俄羅斯的訪問，這是朝俄之間的安排...我沒有可以提供的資訊。」

毛寧又說，有關於中朝關係，中朝是山水相連的友好鄰邦，當前中朝關係發展良好，雙方正在貫徹落實兩國領導人達成的重要共識，深化兩國的各領域交流合作，推動兩國關係不斷取得更大的發展。

有媒體進一步詢問，今年年底中俄領導人是否會會晤？毛寧則說，習近平與蒲亭（Vladimir Putin）一直通過各種方式進行戰略溝通，針對兩國合作和共同關心的問題深入交流。兩國元首將繼續保持密切交往，引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。