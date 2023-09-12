台泥歐洲電動車充電站子公司Atlante，今宣布取得歐盟基金4990萬歐元（約17億台幣）的資金，連同去年補助，總計兩年獲得7300萬歐元（25億元台幣）挹注。將用於全歐建置407座充電站，可提供多達1800個充電點。

2021年台泥收購歐洲儲能公司NHOA後，取得旗下Atlante子公司開拓了歐洲充電市場。這家公司去年9月就先取得「歐洲設施連接基金」（CES Fund）2300萬歐元資金，這次再獲4990萬歐元資助。

Atlante獲資助的「Atlante4All」計畫，是目標要在歐洲建置407座充電站、1000支快充樁。其中義大利153個、法國126個，西班牙95個，以及葡萄牙33個，共提供1800個充電點（歐洲的CHARGING SPOT一個車位，可能有不只一種功率的充電槍）。

歐盟議會2035年要禁售燃油車，Atlante是憑藉著充電點設置在交通要道的優勢，爭取到政府補助。未來快充點都位於全歐交通網絡（TEN-T）沿線、停車場和城市中心點。所有快充充電站100％綠電供電，全部採用模組化設計，搭配儲能系統。