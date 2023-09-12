桃園市觀光旅遊局整修大溪區經國紀念館，2樓空間將展示經國先生特展。（桃園市風管處提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市觀光旅遊局整修大溪區經國紀念館，工程日前完工，目前由委外廠商進行內部裝潢，預計11月開幕，屆時1樓將做為北橫遊客中心及餐飲、伴手禮服務，2樓仍是經國紀念館規畫各類展覽。嶄新的北橫入口意象起點，期盼帶給旅客不同的體驗與感受。

觀旅局長周柏吟表示，民眾對於大溪頭寮的印象就是前總統蔣經國長眠於此，桃園縣政府時代，將原有軍營改建為經國紀念館，除了提供旅遊諮詢服務的遊客中心外，並展示蔣經國相關珍貴文物。該館舍開幕至今12年，因整體外觀設計及內部使用空間不符合遊客需求，因此重新規畫提昇服務量能，並以北橫第一站為設計，重新命名為北橫遊客中心。

該館舍在工程進行時，曾經因為玻璃彩色外觀設計在太陽照射下太過刺眼，引發居民及用路人反彈，認為會造成交通危險。周柏吟也說，當初設計用意，是利用彩色玻璃獨有特性，兼具色彩、透光與反射，象徵北橫沿線山脈及多元族群融合意象，因為民眾有疑慮，已改採最佳防眩光霧膜貼膜，明顯改善眩光反射影響， 讓整體設計更能突顯原設計理念，並在今年3月完成改善工作。

他也說，該館舍未1樓將規畫為北橫遊客中心，提供民眾旅遊諮詢，介紹北橫旅遊景點、生態資源，也將有部分委外經營提供餐飲及伴手禮服務，尤其北橫是很多自行車及重機騎士喜愛的路線，但沿線缺乏休憩據點，因此北橫遊客中心未來也將成為車友重要的休憩據點。開幕時也規畫「北橫的起點」展覽，展現北橫山林和大溪木藝意象，並結合LINE@官方帳號技術與新媒體裝置，帶領民眾以不同視角欣賞北橫之美。

館舍2樓仍規畫為經國紀念館，全新的經國先生特展將介紹其生平以及推動的十大建設為基礎，呈現1980年代以來的政治、經濟、外交發展，以及台灣如何突破困境發展至今天的民主國家，透過文物展示與趣味的互動體驗，將帶領民眾用宏觀的視野了解台灣時代變革。