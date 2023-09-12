名車與名表，是品味男士的畢生夢想，阮經天佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）與保時捷（Porsche）最新發布的聯名表，坐在夢寐以求的跑時捷911骨董跑車裡，充滿「夢想成真」的喜悅，他坦承自己駕駛跑車時，會特別挑選相同風格的服裝和腕表，說完自己也忍不住自嘲：「怎麼有這麼騷包的人！」

阮經天愛玩跑車，擁有包括保時捷Spyder、GT2 RS等多輛跑車，總價逾3千萬元，十年前還曾在全國菁英盃拿到賽車冠軍，昨日他出席記者會時，見到現場展出一輛1970年代的Porsche 911骨董車，站在一旁端詳許久，不時連連讚歎，充分展現他「愛車成癡」的一面。

「以前我熱愛賽車，但現在我則是熱愛工作！」阮經天笑說，年輕時貪玩，但玩賽車已是十年前的事了，現在的他剛滿40歲，心境有了改變，慢慢從工作中體會到樂趣，最近他有兩部新片上映，接下來還會有多部作品問市，2023年會是豐收的一年。

金馬獎影帝阮經天佩戴泰格豪雅與保時捷合作的Carrera Chronosprint x Porsche聯名計時腕表，有了名表與名車加持，更添帥氣。（TAG Heuer提供）

60年前，泰格豪雅經典Carrera系列腕表問市，同一年，保時捷發表了911車系 (原901車系)，兩家品牌選在60周年的今日（9月11日）攜手發表聯名表TAG Heuer Carrera Chronosprint xPorsche計時腕表，在腕表細節融入911跑車的設計元素，可說別具意義，泰格豪雅台灣區總監鄭安生更邀請保時捷台灣總裁聶德軒（Christian Nater)出席記者會，同台慶祝雙方共同經歷的輝煌歷史。

泰格豪雅台灣區總監鄭安生（左）、阮經天與保時捷台灣總裁聶德軒出席聯名表發布記者會。（TAG Heuer提供）

為了致敬保時捷901跑車在60年前創下時速從零到100公里加速僅需9.1秒的記錄，泰格豪雅打造全新機芯TH20-08，中央指針一剛開始會迅速加速，重現當年901跑車瞬間加速令人振奮的速度感，隨後再分兩階段減速，最後會在一分鐘內精準跑完一圈，是泰格豪雅的獨家專利技術。

泰格豪雅與保時捷攜手推出 Carrera Chronosprint x Porsche計時腕表，玫瑰金款77萬4000元。（TAG Heuer提供）

聯名表的表圈有PORSCHE字樣，並處處可見保時捷紅色跑車的細節，例如計時小表盤呼應1970年代保時捷跑車的儀表板，充滿了趣味，聯名表有精鋼款與玫瑰金兩種材質，搭配小牛皮表帶上有「911」壓印，為兩個傳奇品牌的跨界合作更添佳話。