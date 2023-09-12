疫情帶來後全球化時代的新變革，不單促使區域劇場結盟，亞洲表演藝術工作者亦藉此不斷突破限制，找尋新機，深掘能與世界對話的亞洲議題。為了建立亞洲觀點與溝通新模式，由國家兩廳院攜手新加坡濱海藝術中心、韓國國立劇場、日本東京藝術劇場所主辦的第三屆「亞洲連結：製作人工作坊」，於今日起在兩廳院舉行為期五天的工作坊。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「過去的藝術市場對於亞洲有個既定想像，但近幾年亞洲已有極大的不同，如何重塑亞洲新樣貌並翻新市場對於亞洲的理解，成為我們的重要課題。第一屆與第二屆的『亞洲連結：製作人工作坊』，我們討論了培力創意策展人的方式、也討論數位殖民與數位危機；今年我們意識到，當疫後國界打開，如何對不同文化的人闡述我們的文化以及藝術作品，就必須建立不同語種間的共同語境。這次的『亞洲連結：製作人工作坊』試圖透過理解彼此的差異性，建立共通性，以開啟真正的溝通渠道。」

兩廳院藝術副總監施馨媛表示，這是從2021年一路發展至今的三年計畫，透過整合跨亞際場館資源，匯聚具國際視野製作人、民間組織和創意人才等，希望逐步構築專業製作人制度和新型態亞洲共製系統。今年也是疫情緩解、國境解封後的首次實體聚會，「藉由聚焦不同主題、深度對話和交流，討論亞太地區的藝術發展及製作實踐、培養亞洲製作人專業的實務技巧，並建立國際合作的人際網路。」

本次入選的11位國際製作人分別來自韓國、日本、越南、新加坡、泰國、馬來西亞以及台灣等地，主題相當多元，橫跨傳統演歌、文化認同、民間神話、居住正義、脫北者等重要議題，呈現亞洲國家近幾年對於本地文化的省思與討論。

同時，這些國際製作人所提出的展演形式也呼應多元潮流，兼容音樂、戲劇、舞蹈、多媒體、紀錄劇場，以及非典型空間展演。國際製作人將先於工作坊第一日提出製作概念，並透過五日的課程、工作坊與參訪行程吸收文化刺激，與導師進行一對一的對談，逐步修正提案，最後於工作坊的尾聲發表最終版本。