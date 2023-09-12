新北市蘆洲區復興路355巷發生一起車禍，1名女騎士不明原因自撞違停在路邊的小貨車，女騎士意識昏迷送往新光醫院就醫。（圖／警方提供）

新北市蘆洲區復興路335巷，今（12）日下午4時許發生一起車禍，1名30歲女騎士不明原因自撞違停在路邊的小貨車，女騎士頭部撞到出血、四肢擦傷，意識昏迷，救護人員到場急救，並送往台北市新光醫院救治，詳細車禍原因待進一步釐清。

警方表示，女騎士騎乘普重機在環堤大道往復興路方向行駛，自撞前方35歲吳男所停放路邊之小貨車，因女騎士意識昏迷無法說明車禍事故經過，目前還無法辨識身分，將調閱附近工廠監視器，積極調查釐清肇責。