進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。粉專「政客爽」指出，農委會6月27日聲稱，巴西蛋冷藏效期為3個月，且是給加工業者、烘焙業者使用。農業部現在卻改口可以放4個月，甚至直接上架到賣場賣給消費者。講法初一十五不一樣，各種漏洞百出，當台灣人是北七？

「為什麼農業部的說法，跟6月份的農委會說法完全不同？是公然說謊嗎？」政客爽今(12日)在臉書發文指出，農委會家禽生產科長程俊龍6月27日聲稱：「巴西蛋全程都是冷藏運送，只要維持低溫冷藏，效期可到3個月。但考量目前國內雞蛋產銷回穩，進口蛋將轉供給加工業者使用，或進入農委會的雞蛋冷鏈滾動倉儲，部分也會以冷凍液蛋形式供應給烘焙業者使用」。

政客爽強調，請注意，這時候的農業部提到的重點：1. 冷藏效期只有3個月。2. 巴西蛋是給加工業者、烘焙業者使用。結果農業部現在「改口可以放4個月」，而這批放了4個月的巴西蛋，卻直接上架到賣場直接賣給消費者，「但當初不是強調是賣給加工、烘焙業者的嗎？」

政客爽直批，農業部整天講法初一十五不一樣、各種漏洞百出，是當台灣人是北七？