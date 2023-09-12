西歐國家葡萄牙釀酒歷史悠久，國人更是愛酒成痴，根據2020年所做一項調查，葡萄牙民眾平均每人一年喝掉將近52公升的葡萄酒，是全球最愛喝的國家，也因此擁有許多釀酒廠。不過其中一座酒廠日前卻發生意外，2座儲酒槽無預警爆開，近300萬支紅酒狂瀉噴出，所幸沒有造成任何人員傷亡。
根據《鏡報》報導，葡萄牙中部聖洛倫索-杜拜魯（São Lourenco do Bairro）小鎮的列維拉酒廠（Levira Distillery）10日突然發生儲酒槽爆裂意外，2座酒槽內的紅酒瞬間傾瀉而出，嚇壞當地居民。
從網路上流傳的影片可見，大量酒液沿著道路滾滾流下，把整座小鎮淹成一條「紅酒河」；酒廠附近一座民宅的地下室更被紅酒灌滿。據業者統計，一共220萬公升的酒流入當地農田，足可填滿一座奧運標準泳池或293萬支酒瓶。
這起事故也立刻引發生態危機，所幸經過消防人員緊急危機處理，才沒有讓紅酒污染當地河水。影片曝光後，也立刻在網路上掀起熱烈討論，有不少網友大呼「太可惜了」，也有人開玩笑說「好想跳進去」、「無法游泳因為馬上就醉了」、「可以想像狐狸兔子聚在一起搖頭晃腦的畫面」。另外也有人懷疑，酒廠可能因為產量過剩，為了提高價格才會出此下策。目前警方還在進一步調查事故原因。
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