西歐國家葡萄牙釀酒歷史悠久，國人更是愛酒成痴，根據2020年所做一項調查，葡萄牙民眾平均每人一年喝掉將近52公升的葡萄酒，是全球最愛喝的國家，也因此擁有許多釀酒廠。不過其中一座酒廠日前卻發生意外，2座儲酒槽無預警爆開，近300萬支紅酒狂瀉噴出，所幸沒有造成任何人員傷亡。

根據《鏡報》報導，葡萄牙中部聖洛倫索-杜拜魯（São Lourenco do Bairro）小鎮的列維拉酒廠（Levira Distillery）10日突然發生儲酒槽爆裂意外，2座酒槽內的紅酒瞬間傾瀉而出，嚇壞當地居民。

A definitely different type of flood



A river of red wine flows through São Lourenco do Bairro in Portugal when the local distillery's 2.2 million liter tanks burst



Anadia Fire Department blocked the flood diverting it away from the river into a fieldpic.twitter.com/3AhIFt5rEH — Massimo (@Rainmaker1973) September 11, 2023

從網路上流傳的影片可見，大量酒液沿著道路滾滾流下，把整座小鎮淹成一條「紅酒河」；酒廠附近一座民宅的地下室更被紅酒灌滿。據業者統計，一共220萬公升的酒流入當地農田，足可填滿一座奧運標準泳池或293萬支酒瓶。

這起事故也立刻引發生態危機，所幸經過消防人員緊急危機處理，才沒有讓紅酒污染當地河水。影片曝光後，也立刻在網路上掀起熱烈討論，有不少網友大呼「太可惜了」，也有人開玩笑說「好想跳進去」、「無法游泳因為馬上就醉了」、「可以想像狐狸兔子聚在一起搖頭晃腦的畫面」。另外也有人懷疑，酒廠可能因為產量過剩，為了提高價格才會出此下策。目前警方還在進一步調查事故原因。

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