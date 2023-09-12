嘉義縣日前降下大豪雨，衝擊農產及畜牧業甚鉅，縣長翁章梁12日會同水上鄉長林緗亭、中埔鄉長李碧雲分別前往鄉內畜牧場及木瓜園勘災，多位當地村長到場關心。水上畜牧場因水患淹死6萬隻蛋雞，場內淤積爛泥寸步難行，業者只能徒手丟出雞屍堆成小山；中埔木瓜園也因洪水樹群倒塌，木瓜散落園區各處，連加固設備也難逃一劫，可說是滿目瘡痍；截至今日上午，估計農損超過3,000萬元、畜產損害金額約2,500萬元。

嘉義縣日前豪雨成災，縣長翁章梁12日前往現場勘查災情（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

畜牧場協理張文雄說，目前場內包括雞隻及相關設備等，合計損失達6,000萬元，淹水造成各項設備及挑高養殖場區電力設備受損，致抽風機無法轉動，大量雞隻被悶死，畜牧場在此8年，第一次遭遇嚴重水患、淹水高度超過2.5公尺，6萬隻蛋雞全死，死雞將先送化製場、場區爛泥待風乾後才能清除，預估至少半年後才能復養。

畜牧場協理張文雄表示畜牧場在此8年，第一次遭遇嚴重水患、淹水高度超過2.5公尺，6萬隻蛋雞全死（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

木瓜農劉宏軒指出，在地種植5年以上，第一次遇到這麼嚴重的災情，正值採摘出貨的時期，卻無奈遇上災損，粗估硬體設備損失50萬元以上，整體損失超過100萬元。

木瓜農劉宏軒指出，在地種植5年以上，第一次遇到這麼嚴重的災情（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

農業處災情資料顯示，截至今上午，嘉縣農業災損共計3,027萬5,000元，農作物部分水上鄉、溪口鄉、民雄鄉、中埔鄉、番路鄉等地，被害面積52.6公頃，損害程度41%，換算無收穫面積21.62公頃，預估損害金額527萬5,000元。

農業處災情資料顯示，截至今上午，嘉縣農業災損共計3,027萬5,000元（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

畜產部分包括水上鄉4家蛋雞場，死亡隻數計約6萬隻，損失金額約2,400萬元；水上鄉1家養豬場，死亡頭數計約100頭，另廢水處理及飼料設施部分受損，損失金額約100萬元，漁、林業尚無災損傳出。

畜產部分損失金額約2500萬元（圖片來源：嘉義縣農業處提供）

翁章梁說，9月10日豪雨成災，縣內畜牧業部分有養雞場、養豬場及養狗場造成動物傷亡，死亡的禽畜會找地方或焚化爐等做合法化製，業者仍努力復原災害，盼能儘快復養，但也至少需花半年重建，不管畜產、農產損失，政府的天然災害救助相比之下較微薄，但仍希望助業者一臂之力，除了補償、也盡快排除所有狀況。