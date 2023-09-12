日本知名偶像經紀公司傑尼斯事務所日前召開記者會，除了認了已故創辦人強尼喜多川的性侵事實，並向社會大眾致歉外，更宣布由東山紀之接任社長。不過，相關醜聞風波仍持續延燒，不少公司紛紛取消與傑尼斯藝人的合作項目，連天王木村拓哉也不例外。

木村拓哉日前被爆出有意離開傑尼斯的傳聞，而他也於傑尼斯記者會前後，在社群上一連更新兩則貼文，看似對相關傳聞做出表態，不過其中一則的內容，引用強尼喜多川的名言，進而掀起支持強尼喜多川的質疑聲浪，引發網友不滿，如今該則貼文現已被刪除。

此外，綜合日媒報導，木村拓哉自2020年開始擔任日本日產汽車的廣告代言人，而今該公司表示未來將不再找傑尼斯旗下藝人「簽訂新約」，對於目前身為代言人的木村拓哉則指出：「今後會慎重考慮。」稱與他的契約期滿後再研討今後的方向。而麥當勞官方也一併發出聲明，表示：「公司基於高道德標準進行商業活動，也恪守全球通行的人權原則，無法容忍任何侵害人權的行為。」宣布目前跟傑尼斯事務所旗下藝人的合約到期後，就不會再續約。換句話說，木村拓哉將連丟兩個代言項目。

Takuya Kimura 木村拓哉汽車廣告。（影片來自Commercials Hub YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，自從傑尼斯於7日召開記者會後，已有不少企業宣布與傑尼斯事務所「切割」，包括啤酒公司三得利、保險公司日本生命保險等紛紛宣布不再與該公司簽訂廣告新約。至於與找來「Sexy Zone」中島健人的日用品公司花王、「嵐」松本潤代言的醫藥公司第一三共（第一三共ヘルスケア）則宣布停止在廣告中使用傑尼斯藝人，風波持續延燒。

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