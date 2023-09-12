北韓最高領導人金正恩據信12日已抵達俄羅斯境內，可能當日與俄羅斯總統普丁會晤。在盛傳朝俄將進行武器交易之際，北韓軍方最高層實權人物傾巢出動，陪同金正恩訪俄，更引起外界關注。韓聯社報導稱，這暗示朝俄軍事勾連的規模和內涵。

北韓官媒朝中社12日報導金正恩10日下午乘專列訪俄的消息稱，黨和政府、武裝力量機關的主要幹部們陪同訪問。從朝中社刊發的照片來看，除外務相崔善姬外，還包括在北韓軍部坐第一、二把交椅的勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲和黨中央軍事指導部部長朴正天。

北韓黨中央書記朴泰成、海軍司令金明食、黨中央軍需工業部部長趙春龍似也在隨行團之列，從這些人的職權來看，對朝俄首腦會談的武器交易議題最有發言權。朴泰成兼任國家非常設航天科技委員會主席，主管偵察衛星發射事務。他和金明食都是俄羅斯可能轉讓的軍事衛星和核動力潛艦技術的受益部門主官。

還有觀察人士指出，朝俄若促成聯合軍演後，海軍將從中發揮中樞作用。趙春龍則負責北韓可向俄羅斯提供的常規炮彈等彈藥的生產工作，日前他曾陪同金正恩視察軍工廠。除身處軍隊最高層的李炳哲和朴正天外，與武器交易有關聯的部門領導也大舉陪同訪俄，凸顯了金正恩此行濃重的軍事色彩。

北韓空軍司令金光赫、黨中央書記吳秀容、內閣副總理朴勛等也在隨行團之列。內閣總理金德訓等人到平壤火車站歡送金正恩，訪問團上車前同紅毯邊上站成一排的送行幹部們一一握手。金正恩的胞妹金與正也現身平壤站，但沒有和金正恩等人站在一塊，是否隨行訪問尚不清楚。

朝俄兩國前一天晚間同時宣布，金正恩應普丁之請訪俄，並將同普丁舉行首腦會談。朝中社沒有披露金普會的時間、地點、議題等細節。除對外媒體外，面向境內民眾的黨報《勞動新聞》也刊登了金正恩訪俄消息。

美國《紐約時報》4日報導說，俄國因烏克蘭戰爭面臨武器短缺，正與北韓就炮彈等武器支援進行談判，俄朝領導人將親自會面討論。美國官員表示，平壤可能提供俄方彈藥與反坦克飛彈，莫斯科則以人造衛星科技及核動力潛艦等核開發技術為回報，並提供糧食支援。