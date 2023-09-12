大坡腳營區目前無主要聯外道路，觀音區公所負責新闢道路、5大管線設置、園區綠美化、既有中山堂修建等工程。（許更生提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府活化觀音大坡腳營區為樂活園區，衛福部將建住宿型長照，觀音區公所負責環境綠美化與中山堂修建，公所以台電回饋金預算於3月底工程決標，豈料6月會勘卻決議工程暫緩，要整合長照與地方需求讓開發效益最大化。但民代發現公所若終止合約恐浪費預算，經爭取後敗部復活恢復執行，預計年底前開工。

觀音大坡腳樂活園區規畫由衛福部興建200床的住宿型長照機構、社會局設施用地，並由觀音公所施作環境綠化整理及修建營區中山堂，後續提供廣興里、金湖里等市民活動空間。不過市府相關單位今年5月會議、6月會勘決議，為使用地開發達最大效益，公所與社會局工程計畫暫緩，待衛福部動工後再整合地方需求恢復執行。

市議員許更生、吳進昌表示，公所工程已順利發包，卻因衛福部經費未到位等因素，裁定計畫暫緩，公所工程是申請台電大潭電廠促協金補助，若與廠商終止合約，除要付違約金外，整筆預算將近6000萬元將無法保留並退回台電。

他們向桃園市副市長王明鉅說明，此案經費並非市府統籌款，而是台電回饋金，且公所工程項目完工後，提供里民活動場所及綠美化公園，也是在地廣興、金湖2里及觀音民眾辦理休閒活動的好場所，市府才裁示計畫繼續執行。他們也說，公所先行工程先將基礎打好，後續衛福部與社會局施工才能更順利，如今公共工程招標難，好不容易發包的工程突暫緩令人訝異，盼日後多與地方民代溝通。

觀音區長劉草典說明，目前該營區無主要聯外道路，公所負責新闢道路、5大管線設置、園區綠美化、既有中山堂修建等工程，是大坡腳樂活園區重要前置作業。昔因缺工料等因素，曾流標3次，重修預算後於今年3月底順利發包，決標金額約5850萬元，預計今年底前開工。

社會局兒童及少年福利科股長陳越亞表示，原規畫於大坡腳樂活園區興建兒少收容保護機構，但工程多次流標，經檢討考量當地生活機能、地域性、就學及就醫等因素，決定另尋他處設置。至於園區內用地，將調查各科室需求，研議設置對服務當地居民有益的設施。