台北市立動物園12日舉行「慰靈祭」儀典，祭品有準備動物常吃的食物，像乾糧或新鮮牧草，不同館區會準備不同食物。（張芷瑜攝）

為感念陪伴大家的動物們，台北市立動物園12日邀請木柵忠順廟為文山在地的動物與人舉辦祈福儀式，北市動物園表示，因應園內職員不同信仰，對內提供佛教、基督教及道教的「慰靈祭」儀典，讓大家懷念動物，曾照顧大貓熊團團的保育員分享，團團害羞又憨厚老實，牠離世後在飼養欄舍工作時爾偶也會浮現牠的身影，有機會緬懷牠們是很好的慰藉。

今年中元節時於園區生命紀念碑前舉行「向生命學習–動物追思會」活動，邀大眾表達對動物們的感恩，另考量園內同仁的不同信仰，對內提供佛教、基督教及道教的「慰靈祭」，並邀請木柵忠順廟為文山在地的動物與人舉行祈福儀式，為今年中元節普渡儀典畫下句點。

動物園發言人曹先紹表示，早期僅針對園內照養動物的同仁，因為他們長期相處，就像準家人，碰到中元節想要緬懷動物，也希望保佑現存動物平安，早期是佛教儀式，後續才有基督教、道教，甚至在疫情期間採用線上祝禱。

曹先紹也說，保育員不會只顧特定物種，而是針對需要幫助的瀕危物種來思考，但因為民眾想懷念近年離世的動物，今年也另外辦追思會，至於祭品是否有準備特別的，他則分享，會準備動物吃的食物，像乾糧或新鮮牧草，不同館區會準備不同食物，爬蟲館帶爬蟲食物等，展現豐富多樣性。

曾照顧大貓熊團團的保育員則說，「牠是我第一個照顧的野生動物」，團團比較害羞又憨厚老實，幫牠安排都不太會有意見，相處十幾年碰到牠離世一定會難過，在飼養欄舍工作時爾偶也會浮現牠的身影，也會在圓仔、圓寶身上會看到團團的影子，但不會所有心思放在感傷上，畢竟還有其他個體要照顧，而有機會緬懷他們也是很好的慰藉。

熱帶雨林區的馬來貘爸爸「貘克」今年7月18日因急性肺水腫離世，曾照顧貘克的保育員表示，2015年出生的貘克像傻大哥，比較笨一點，沒有像貘莉、貘花豆機靈，個性大辣辣的，他在這裡工作多年也知道動物生老病死，但仍會常常像起牠，每次還會不小心叫錯名字。