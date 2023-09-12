日常生活很難與細菌絕緣，但全身上下細菌最多的部位在哪裡？蘇格蘭一名以自身細菌培養為靈感製作飾品而闖出名號的年輕設計師日前實測，從自身5處採樣培養細菌，結果「細菌窩」之首出乎意料，菌落數大勝。科學家則說，人體內的細菌有些是好菌，並非全數有害。

住在蘇格蘭亞伯丁郡的飾品設計師費茲帕崔克（Chloe Fitzpatrick），常在TikTok張貼影片分享自身細菌採樣培養出的特殊色澤與形狀，她在2022年發表「微生物群落」創作系列闖出名號，從自身與植物採樣細菌並以樹脂包裹保存、製成飾品，她自稱選擇這些細菌的原因在於「成色有黃有紅」。

英國《每日郵報》報導，費茲帕崔克日前從自己的的手指、腳趾、胸廓、腿、呼吸採樣培養，菌落數最多的是呼吸，排名第二的是手指。至於胸廓、腿部、腳趾培養出的菌落數相對少了很多。

科學家指出，人類口腔可能含有大量細菌、真菌與病毒，這也許能解釋費茲帕崔克的實測結果。口腔是全身第2大的病菌溫床，細菌含量超過200億個，僅次於腸道，這數字乍聽之下會讓人噁心，但口腔裡有這麼多微生物存在實屬正常，其中有些可幫助消化，協助免疫系統辨別安全與危險的細菌。

然而口腔衛生不佳的情況下，細菌不僅導致口臭與牙齒健康問題。未定時刷牙會讓口腔細菌大量增生，引發混合物聚積而造成口臭。

費茲帕崔克實驗時在上述5處採樣，培養皿放置於室溫之中好幾天，並以影像呈現培養皿的「風景」，她在其中一支影片描述：「超多不同菌落！胸廓一向擁有最漂亮的細菌。」有些網友則對她的口腔細菌採樣培養結果表示擔憂。

不少讀者認為，費茲帕崔克指甲底下的細菌培養結果也很驚人；也有人留言表示，在學校生物課已知口腔細菌爆多，「所以我很討厭別人靠近我，要是聞到對方的口氣......好噁心」。

印度大城普恩（Pune）牙醫學院暨附設醫院的戴奧（Priya Deo）博士等其他學者曾發表一份研究成果指，口腔的細菌生態系格外複雜，牙齒堅硬表面與口腔黏膜軟組織都有微生物菌落，口腔不僅僅是消化道起點，口腔內的微生物對於維持口腔甚至全身健康也扮演關鍵角色。