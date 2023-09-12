基隆市政府12日上午召開記者會表示，中正區的停六停車場將改以都更方式興建。基隆市藍綠議員及當初向中央爭取前瞻預算的立法委員蔡適應，都提出了正反兩方截然不同的想法。

國民黨籍的基隆市議員藍敏煌表示，台北市大直民宅坍塌事件引起各縣市政府關注。他認為，基隆市停六停車場預定地由於緊鄰民宅，恐有造成民宅坍塌疑慮，大家都不希望類似事件在基隆發生，他支持市府透過都市更新方式，若能與預定地旁民宅屋主洽談共同擴大開發，讓整體區域發展更有效益。

民進黨籍的中正區議員許睿慈則認為，停六停車場的開闢是因應豐稔街及祥豐街附近居民引頸企盼的設施，日前因行政程序延宕中央補助款險被收回，經過立法委員蔡適應協調後才得以保留，現在市政府居然以避免工安意外的理由及改都更方式進行，擺明就是放棄闢建停六停車場。

市議員張顥瀚也指出，今年7月市府內部在進行明年度預算初審時，就傳出不再編列停六經費，孰料市府竟以台北市的工安事件，做為不興建停六停車場的理由，實在令人匪夷所思。張顥瀚認為，市府不是因為工安疑慮來停止興建計畫！而是早有預謀，只是此時剛好遇到大直工安事件，就順水推舟。

張顥瀚也痛批市府以停六工程鄰近民房就不興建的理由是「因噎廢食」，他說：「如果捷運會經過鄰房旁，就不用蓋了嗎？」

張顥瀚指出，市府別拿用大直民宅塌陷的工安意外當擋箭牌，去掩飾市府在這項工程上發包不力等相關的不作為。還是因為怕錢都拿去買電動車了，接下來市政預算不夠用，就拿刀子朝向前朝的建設？

立法委員蔡適應表示，大沙灣一帶停車不易，尤其假日觀光車潮，因此他積極爭取基隆要塞司令部停車場興建案並獲中央同意補助六成經費，今年初他也在市府交通處請託下，再三向交通部公路總局協調保留經費到六月。對於市府以工安因素撤銷採購，蔡適應認為工安當然是非常關鍵的考量因素，他尊重專業評估結果，不過市府應採取更積極作為，早日讓附近居民停車需求獲得緩解。