重陽節再過一個多月就到了，高雄市長陳其邁11日提前送上大禮，宣布今年重陽敬老禮金將加碼500元，65至79歲(含55至64歲原住民)由1000元調整至1500元，預估約有42萬人受惠。

陳其邁表示，高雄市65歲以上老年人口已突破51萬，市府持續注重長輩福利、營造長者友善環境，現有重陽敬老禮金依年齡級距發給不同金額，55至64歲原住民及65至79歲長輩原發給1000元，80至89歲長輩發給1500元，90至99歲長輩發給5000元，100歲以上長輩發給1萬元，由區公所及社會局自10月6日起開始發放。

考量到物價因素及多年未調整重陽敬老禮金，在評估財政狀況及照顧長輩下，今年79歲以下長輩重陽敬老禮金調整為1500元，之前如採金融機構轉帳者或於今年已提供轉帳帳戶予區公所者，禮金會於10月6日直接入帳。

陳其邁說，截至8月底高雄市已有120家日照中心，將盡速完成一國中學區一日照中心之目標，並已設置537處C級巷弄長照站，方便長者就近使用服務。另持續佈建社區照顧關懷據點，目前已達524處，提供長輩動靜態課程及健康促進活動，保持人際互動延緩老化。

另外市府也會持續完善偏區交通服務，讓長輩交通與就醫更加便利。社會局表示，感謝長輩與民眾對高雄的服務普遍肯定，在天下雜誌最新調查中，高雄的社福力為六都第一，市府團隊持續著重老人福利服務暨設施之佈建，努力提供長輩最在地、最優良的照顧。