日本為增強防空作戰能力，正在對現役的F-15J進行第2次升級，稱為「日本超級攔截機」計畫(Japan Super Interceptor ,JSI)，波音公司剛剛獲得該計畫的被動預警生存系統 (EPAWSS) 合約，價值約4.745 億美元。

空軍科技(Airforce-Technology)報導，日本是F-15最早的國際用戶，還引進了生產線，由三菱公司組裝並改進，單座型為F-15J，雙座型為F-15DJ，總共生產213架。

2004 年底，日本政府通過了F-15J/DJ的中壽升級計劃，稱為 MTDP(中期防衛計劃)，主要是引擎的換裝與武器的升級，並沒有更換多普勒雷達。

2020年，日本提出超級攔截機計劃，選出70架F-15J進行第3階段升級，這些戰機換裝更先進的APG-82(V)1 有源電子掃描陣列雷達(AESA)，其他的航電設備也在陸續升級中，就包括EPAWSS系統。

EPAWSS 的關鍵功能是利用雷達預警功能來掃描周邊電波環境，為機組人員提供潛在威脅信號的關鍵識別和位置。如果發現威脅，系統可以通過有效的對策（例如放出乾擾彈、電子誘餌），以迷惑具威脅的雷達或飛彈。

與早先F-15的電子戰系統 (EW)相比，EPAWSS 的多系統整合，使得它的功能更全面，並且升級空間大，可確保F-15持續活躍在未來的戰場環境。