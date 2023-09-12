自來水四區緊急搶修破裂水管，提前在煮晚餐前恢復供水。自來水公司提供

南投縣名間鄉彰南路今天凌晨被民眾發現路面不斷滲水，經通報台水公司，發現是水管破裂漏水，評估搶修水管需停水及減壓戶數高達3790戶，經過緊急搶修，趕在下午3點30分提前修復，台水提醒民眾「可以回家做晚餐了！」

台灣自來水公司第四區管理處表示，南投縣名間鄉部分路段今天因管線破漏施工停水，今天凌晨接獲公路總局第二區養護工程處南投工務段通報，台3線約219公里處自來水管破裂漏水，立即派員趕赴現場查勘並擺放交通錐警示往來行人與車輛，清晨派員清除道路泥巴後展開搶修作業。

台水公司說，經確認是自來水管線破裂漏水，由於管線破漏需停水或減壓供水施工，修繕期間影響範圍包括名間鄉中山村、中正村、濁水村、南雅村、仁和村、新民村、東湖村等7村，影響戶數約3790戶。

台水公司表示，該搶修工程原定下午5時恢復供水，經工程人員全力搶修，提早到下午3點30分恢復供水，「民眾傍晚回家煮飯應該來得及」！

由於今天破裂的水管路段非老舊管線，台水推論可能是因重型車輛輾壓導致水管破裂漏水；後續該公司也將評估將這段管線增設減壓閥降低管壓，避免再破管風險。

自來水四區處南投名間水管破裂停水煮晚餐