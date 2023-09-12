北韓領導人金正恩訪問俄羅斯，隨行人士包括軍事指揮官、國防工業官員和外交官，暗示金正恩和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的會面可能將著重於國防議題。

路透社報導，北韓並未公布代表團成員名單，但分析人士根據北韓國營媒體今天公布的照片，確認可能隨團幾位關鍵人物的身分。

●國防領袖

北韓執政黨勞動黨中央軍事委員會副委員長、北韓人民軍元帥李炳哲（Ri Pyong Chol）在火車上與金正恩並肩揮手。李炳哲負責監督包含核子和飛彈計畫在內的北韓國防工業，曾在2011年隨同金正恩已故的父親金正日前往俄國。

其他代表團成員包括勞動黨中央軍事委員會軍政指導部長朴正天（Pak Jong Chon）元帥、參與間諜衛星計畫的黨中央書記兼宇宙科學技術委員會委員長朴泰成（Pak Thae Song），以及金正恩近日訪問軍火和飛彈工廠時在旁輔佐的軍需工業部長趙春龍（Jo Chun Ryong）。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）北韓領導階層專家麥登（Michael Madden）指出，此一陣容表明金正恩和蒲亭將聚焦在國防和安全合作，包括可能達成由趙春龍主導的軍火採購協議。

●權力階層

北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）與火車站迎賓隊伍中的其他官員握手。

畫面中可以見到金正恩胞妹、執政黨高層金與正（Kim Yo Jong）站在火車旁，但不清楚她是否乘車。金與正曾在過去的峰會中從旁協助胞兄而備受關注。

●經濟官員

似乎也有一些負責經濟事務的官員隨行，增加了金正恩和蒲亭討論經濟合作和糧食援助的可能性。

這些官員包括黨中央書記兼經濟部長吳秀容（O Su Yong）和主管建設的內閣副總理朴勳（Pak Hun）等。