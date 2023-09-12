印度外交部長蘇杰生最近接受電視台訪問時，細數此次主辦G20取得的成果，並稱印度的國際地位「無疑地在G20之後進一步得到提升」。

印度是本屆G20（20國集團）輪值主席國，9日至10日在新德里舉辦領袖峰會，並且罕見在會議首日就發表外界猜測可能難產的「新德里領袖宣言」（New Delhi Leaders' Declaration）。

蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）在11日播出的「今日印度」電視台訪談中說，印度擔任G20輪值主席，並順利催生領袖宣言，展現出印度主導會議議程，凝聚共識的能力。

他說，印度成功讓全世界聚焦於南方世界（Global South）的訴求，國際地位將在G20之後進一步提升。

南方世界在地理上涵蓋非洲、拉丁美洲、加勒比海、太平洋島嶼及日韓以外的亞洲，在概念上泛指「開發中國家」。

蘇杰生說，為新德里領袖宣言尋求共識，印度的作法是先求同存異，之後在有歧見的部分不斷開會協調，在關鍵時刻，印度總理莫迪（Narendra Modi）甚至親自出面斡旋。

有評論人士認為，雖然新德里領袖宣言順利產生，但措詞和上一屆的峇里島領袖宣言相比弱化許多，甚至沒有「譴責」戰爭發動者。

對此，蘇杰生說，時空背景不同，新德里領袖宣言必須反映不同國家解決烏克蘭衝突的努力，因此印度必須找出不一樣的措詞與公式，所以「峇里是峇里，德里是德里」。

被問及中國國家主席習近平未親自參加峰會的看法，蘇杰生回應，G20是「一個國家群組」，每個國家都可自行決定參與的程度。

另一方面，由於非洲聯盟（AU）加入成為G20正式會員，G20未來是否改名為G21？蘇杰生表示，領袖們並未談到這個議題，並稱G20現已成為一個「品牌」，因此是否改名還很難說。

蘇杰生稍早前另在社群平台X（前稱Twitter）說，本屆峰會啟動具指標性的倡議有「全球生質燃料聯盟」（Global Biofuels Alliance）及「印度-中東-歐洲經濟走廊」（IMEC）。

他指出，印度主辦G20峰會的其他成果包括推出綠色發展配套、永續發展目標行動計畫、反貪腐原則、數位公共基礎設施支援及多邊發展銀行改革。