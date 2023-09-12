海軍陸戰隊99旅23歲鄭姓中尉5日於營區輕生，鄭男家屬質疑死因不單純。今日鄭男父親拎著汽油來到營區抗議，被軍方強制送往802醫院救治，鄭男姊姊哽咽表示，父親自覺「無能為力」替兒子討公道，才會到營區抗議，目前眼睛因汽油刺激性氣體受傷，也透露同袍爆料鄭男確實被霸凌。

鄭男生前於海軍陸戰隊99旅子儀營區擔任排長，5日清晨6時許被官兵發現懸吊陳屍榕樹上，家屬聽聞噩耗後傷心透露，鄭男輕生前夕曾致電跟媽媽訴苦，表示自己被連長無故針對，以及事後營區處理態度，讓家屬質疑鄭男之死不單純，認為是營區內「集體謀殺」

鄭姓中尉父親今日拎汽油到營區抗議，為兒子討公道，被軍方控制強制送醫。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

後續家屬招魂時，鄭母遇到國防部長邱國正到營區，激動雙膝下跪，求邱國正給兒子公道，邱國正也立即單膝跪地攙扶鄭母，承諾會給家屬好的交待。

不料今日傳出鄭男父親下午2時許，獨自一人到營區拎著汽油抗議，所幸當下被軍方人員控制，並強制送往802醫院救治；據悉，鄭父目前意識穩定，僅眼睛受到汽油刺激性氣體影響受傷，正在急診接受治療。

鄭姓中尉母親從急診室走出，虛弱到需要坐輪椅回到車上。（崔正綱攝）

鄭姐今代表家屬出面受訪，她哽咽表示，這段時間對於軍方全程處理態度非常不滿意，昨天軍方有跟家人做說明，父親對整個結果也很不滿意，今日早上與陸戰指揮部通電話，期間情緒比較激動，他認為自己身為一家之主，卻無法為兒子找回公道，才會用極端方式，希望能替鄭男討公道、為家裡做點事情。

鄭姓中尉生前活潑樂觀，選擇輕生令家人、同袍感到不捨。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

鄭姐表示，父親意識清醒，但眼睛可能有被汽油潑到，造成刺激受傷。軍方昨日並未提及撫恤金，僅提喪葬補助費18萬元，家屬們都認為非常受到羞辱，因為軍中體系造成悲劇「一條生命只值18萬嗎？」

家屬也質疑軍方的調查，鄭姐指出，前幾天家屬雖然有參與調查，但他們認為，怎麼可能每個人紀錄都有很完整、正確的時間，包含對連長的看法都一致，後續就沒有繼續參與，失望認為與其看軍方演戲，不如陪弟弟走完最後ㄧ程。

鄭姐透露，接獲鄭男同袍爆料，稱鄭男確實受到長官霸凌，長官都讓鄭男沒辦法睡覺，一天只休息3、4小時，還讓他連背值星官，控訴是「長期言語、精神損耗霸凌」

鄭姓中尉生前活潑樂觀，選擇輕生令家人、同袍感到不捨。（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

最後，鄭姐淚訴，軍方很多事情可以壓下來、石沈大海，但對百姓而言，很不公平，也沒有真正的公道，家中的人因此無法正常生活工作，目前母親走在路上，連眼前車都感受不到，讓家人都很擔心並感到失望，認為老百姓沒有得知真相的權力。

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