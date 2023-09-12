盧律銘擔任本屆金音獎評審團主席。（金音創作獎提供）

HUSH擔任本屆金音獎揭獎嘉賓。（金音創作獎提供）

第14屆金音創作獎今（12）日公布入圍名單，由本屆評審團主席盧律銘，及金曲歌王HUSH、Karencici、體熊專科、海豚刑警等，於華山1914文化創意產業園區烏梅劇場揭獎，並由文化部常務次長徐宜君公布特別貢獻獎得主為沈鴻元，評審團獎主為Mong Tong《道火》。而在入圍者當中，鶴The Crane以專輯《TALENT》入圍5項表現出色，是今年最大贏家。

評審團主席盧律銘表示，今年的評審標準就是音樂，不考慮其他因素，回到音樂本身，評審過程中，也發現許多跨界、跨領域的合作，如評審團獎頒給Mong Tong的《道火》，就是因為他們的音樂以台灣元素為基底，且專輯製作拓展到東南亞，除了在地以外也接軌國際。

「特別貢獻獎」得主為已故愛樂電台主持人沈鴻元，沈鴻元去年罹患膽管癌，治療後好轉，但又突然惡化，發病1小時猝逝，享年50歲，他也是今年廣播金鐘獎的特別貢獻獎得主，盧律銘表示，不會因為廣播金鐘頒給他而排除，金音獎看重的是他的貢獻獎、對爵士樂界推動的力量，以及對年輕音樂家的栽培。

本屆金音獎有3700項作品報名，經評審團評審後，有102件作品入圍，將角逐21個獎項。其中，鶴 The Crane同時入圍最佳專輯、最佳創作歌手、最佳新人、最佳藍調專輯與最佳藍調歌曲獎5項大獎，是大贏家；露波合唱團則入圍最佳專輯、最佳樂團等4項獎。金音獎頒獎典禮將於10月28日晚上七點在臺北流行音樂中心舉行。

鶴The Crane最近正在忙著跑演出，得知入圍好消息時特別開心，他表示：「非常開心自己的創作被如此肯定，每年金音獎都很像音樂人的同學會，大家彼此交換過去這一年的收穫，很榮幸我能獲得這張入場券！」