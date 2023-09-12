桃園市消防官和衛生局率全國之先，前往大賣場稽查，確認架上並無販售台農進口蛋。(法務局提供／蔡依珍桃園傳真)

進口蛋爭議燒出台農蛋品誤標效期，台農發聲明坦承誤標並已全面回收下架，桃園市府今致電農業部，盼能了解誤標蛋銷往桃園的情況，但農業部並未提供，桃園市消防官和衛生局立即率全國之先，前往大賣場稽查，確認架上並無台農進口蛋，近日也將赴桃園洗選蛋工廠，查核標示來源。

台農蛋品有限公司今發聲明坦承供應的進口巴西蛋誤標效期，已主動下架。桃園市府立即致電農業部，詢問台農進口巴西蛋的流向，希望釐清銷往桃園的情況，但農業部未正面回應，為維護桃園消費者權益，消保官立即會同衛生局人員展開聯合稽查。

主任消保官彭新澍指出，今赴中壢和桃園的家樂福、全聯大賣場稽查，了解有無販售「誤標效期」的進口蛋品情況，其中全聯坦承8月曾經販售台農進口蛋，目前已售罄，稽查的大賣場架上都無台農進口蛋，僅有查獲富翁洗選蛋，產地來源為泰國。

彭新澍說，桃市府將進一步就桃園境內的洗選蛋工廠稽查，了解有無販售進口蛋、核對來源及標示情形，和銷售通路兩相比對查核，確認安全無虞。

彭新澍呼籲業者落實及充實消費資訊，並確保商品標示正確性，以維護消費者權益。民眾若有消費問題，可於上班時間撥打消費者服務專線1950諮詢。