進口雞蛋洗選上架的標示日期近日引發爭議，巴西雞蛋最晚是5月30日裝船，卻被踢爆前幾天還有巴西雞蛋在架上賣。台農蛋品今(12日)發出聲明表示，巴西進口雞蛋確實誤標效期，已全面回收下架。國民黨台北市議員李彥秀指出，還沒升格的農委會5月時曾告訴國人「進口雞蛋冷藏保存效期為90天」，如今農業部卻改口說巴西蛋的保存期限可以到120天，所以沒過期。質疑農委會打臉農業部，陳吉仲枉顧食安讓國人吃過期蛋？

「農委會打臉農業部，陳吉仲讓國人吃過期蛋？」李彥秀表示，今天進口巴西蛋的台農蛋品承認誤標巴西蛋的保存日期，將全面回收下架。農業部則是出面保證是業者誤標，市面上絕無過期蛋。「我想請問農業部，5月30日從巴西裝船進口的雞蛋，9月才開賣？這樣的期程人民會安心？」

李彥秀質疑，農業部說巴西蛋的保存期限可以到120天，所以沒過期。但5月時，還沒升格的農委會當時卻告訴國人：「進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天」。農委會說90天，農業部卻改成120天？食品安全管理，可以說改就改？

李彥秀強調，甚至，農業部日前自己拿出的原廠資料就顯示shelf life 110 days，也就是110天的保存期限。更重要的是，農業部11日新聞稿就曾說巴西雞蛋的到期日，是以巴西雞蛋來源廠的包裝日為計算起始日。「不是裝船日，更不是洗選日！」無論是90天、110天，還是120天才過期，如果以最後一批是5月30日裝船來算，加上巴西國內的包裝、運送時間，保存期限絕不會是9月30日。

李彥秀指出，5月時，因為發生泰國進口雞蛋發霉事件，農委會聲稱已加強要求業者加強管理，進口蛋會依規定標示製造日期、有效日期等資訊。但3個多月過去，卻又出現巴西蛋有效日期標示錯誤的重大食安意外。農業部顯然沒有善盡輔導管理之責。面對社會大眾的合理質疑，以及確保食品安全和國人健康。「我要求農業部必須要公開市面上巴西蛋的來源廠包裝日，並明確落實相關期限標示，讓民眾安心，食安絕不能打折！」