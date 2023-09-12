新竹前市長林智堅、現任政院副院長鄭文燦台大國發所論文遭認定抄襲，學位撤銷，外界將矛頭指向指導教授、國安局前局長陳明通。未料陳明通不但榮退還獲獎，氣得社科院院長蘇宏達痛批校長陳文章下台，台大挨轟後傍晚回應「不是頒獎」。

蘇宏達痛批，台大榮退對象應是數十年來為學校盡心盡力，奉獻負責，對有貢獻的前輩表達感謝，但陳明通濫用台大名器、嚴重毀損校譽，至今一年多仍拒絕道歉，豈有資格獲得頒獎表揚。蘇宏達砲轟此舉等同羞辱台大莫此為甚，要求校長陳文章立刻下台。

台大透過聲明表示，有關於該校社科院院長蘇宏達教授於其臉書上指稱「向校方反應不應頒獎給陳明通」一事，提出兩點說明：

一、 台大依循往例於9月12日舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，前國發所教授陳明通已獲教育部核准退休，因此名列今年度本校退休人員之一，並由校長按例代表學校致贈紀念品一份。

二、 台大強調，所有本校編制內的教職員工退休，校方皆會致贈紀念品，今年度共有58位獲贈。此紀念品並非是「獎品」；此程序亦不是「頒獎」。