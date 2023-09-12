蘋果將於台灣時間13日凌晨1點發表新機iPhone 15系列，想零時差直擊這場蘋果秋季新品盛宴，可以透過三大管道免費線上收看。

一》Apple官方網站

擁有iPhone、 iPad或是Mac的果粉，透過Safari瀏覽器，直接點入Apple特別活動頁面，就能即時觀看發表會直播。

二》Apple官方YouTube 頻道

蘋果也會在YouTube官方頻道上同步直播iPhone新品發表會。目前蘋果已開啟直播頁面倒數中。

三》Apple TV

蘋果還透過Apple TV直播，只要有Mac、iPhone、iPad或Apple TV 機上盒，就可開啟 Apple TV，並在Apple TV+點選專門提供直播的內容。

外界預期今年蘋果發表會現身的新品，包括 iPhone 15 及 iPhone 15 Pro 系列、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2 以及 AirPods Pro USB-C版。