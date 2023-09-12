2024新竹市立委選舉，近日傳出民眾黨可能派出柯文哲胞妹、醫師柯美蘭參選，臉書粉專也被發現已悄悄上架。柯媽媽何瑞英今(12日)則表示，有聽柯美蘭說過要參選，但又說她不要，坦言「我也不知道，她現在也還沒有告訴我」，不過柯媽媽透露有跟柯美蘭說，「就當醫生就好，病患也很多」，不要想東想西。

近期地方傳出，柯美蘭可能代表民眾黨參選新竹市立委，今也被發現臉書粉專已經上架，封面寫上「新竹更亮眼」，也掛上民眾黨的標誌，照片則是用柯美蘭身穿醫師袍的形象照，想打專業形象牌。

據《中天新聞》報導，柯媽媽何瑞英今被問及柯美蘭是否會參選立委，柯媽媽第一句就回答說「我有聽她說過啦」，透露柯美蘭曾經說過「我去選選看」，但過一段時間又說「不要、不要、不要」，但後來又說「我去選選看」，之後改口說「不要、不要、不要、不要...」。

柯媽媽坦白說，「我也不知道，她(柯美蘭)現在也還沒有告訴我」，不過柯媽媽也提到，「我有跟她講，妳就當醫生就好，妳的職業做得好好的，病患也很多，不要想東想西啦！」

對於柯美蘭參選一事，民眾黨秘書長周台竹表示，還沒有確認，提名有程序，要經過選決會提名、中央委員會通過，現在還沒有完全確定。但民眾黨新竹市黨部今向《中時》透露，柯美蘭的團隊已經就位，而且已經開始勤跑地方，接下來也將讓更多人認識柯美蘭，爭取支持。