台東知本溼地是重要野鳥類棲息地，由於周邊農田地低，每逢颱風豪雨，溼地水位高漲倒灌入田，危及農作物；不料，近期怪手挖溝排水，使得溼地慘變乾涸沙地，冬候鳥恐無處歇，對此，台東縣建設處規畫建置大排治水，環保單位憂心溼地水位下降。

海葵颱風過後，台東知本溼地裸露出沙地貌，大量螺貝類在陽光下曝曬成乾屍，宛如荒漠景象令人難以置信。此處原為知本溪舊河道形成的沒口河口潟湖，隨季節形成湖泊與草澤，被當地人稱為「夢幻湖」，近來，農民雇重機具進入溼地開挖排水溝，連同溼地存水放流。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷說明，日前接連強降雨，農田排水不利，由於荖葉、釋迦等農作物不耐水淹，農民挖溝排水，卻破壞了溼地沙牆，造成大量水分流失。

知本溼地與周邊農田水文連動，由於農田位處低地，一旦颱風或豪雨過後，溼地水位相對高，易倒灌造成農田淤塞。為兼顧生態環境與農民生計，台東縣政府建設處提出「直排入海」方案，今年5、6月間召開說明會，但環保團體對此抱持疑慮。

台東縣建設處水利科說明，2018年即啟動治理規畫，但屢遭退件，目前最新計畫是在北岸保安林開鑿20公尺大排，經4次說明會取得居民共識，近期將重新送審，通過後即可進行下階段射馬干大排分洪工程。

蘇雅婷表示，難確保溼地存水不受影響，建議可擴大溼地水域面積。

知本溼地是台灣東部候鳥重要棲地之一，現正值冬候鳥南返之際，但作為食物來源的溼地湖泊消失，恐怕今年無緣見到候鳥現蹤。