嘉義縣政府在蒜頭國小舉辦112年交通安全月宣導活動，特別把公車開進校園，實地教小朋友什麼是內輪差。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為宣導道路交通安全正確觀念，嘉義縣政府響應交通部交通安全月活動，今在蒜頭國小舉辦112年交通安全月宣導活動，不但把公車開進校園，安排嘉義區監理所科長黃崇晟為蒜頭國小師生說明內輪差、大型車視野死角等注意事項，也宣布為響應「駕駛慢看停，行人安全行」，縣府9月分舉辦網路有獎徵答，民眾依指示作答後就有機會獲得LEGO樂高交通運具積木等豐富獎品。

今縣議員姜梅紅、嘉義區監理所副所長黃明聲、教育處長李美華、新聞行銷處長楊皓茹等人都出席活動，蒜頭國小也安排生動短劇演出，透過灰姑娘趕著前往王子舞會的故事，告訴大家正確交通安全觀念，另蒜頭國小也設計真人版「交通安全大富翁」，讓參與者擲出巨大骰子後依點數前進，遊戲過程中加深對交通安全的認識。

李美華表示，政府今年6月30日正式修改交通法規，未禮讓行人最高可處新台幣6000元罰鍰，提醒駕駛人在行經路口時應放慢速度，如遇到行人須暫停禮讓行人先通過，至於行人過馬路時，也要走行人穿越道，不可以闖紅燈，更不可任意由路中穿越馬路。

楊皓茹指出，為讓民眾更重視交通安全觀念，縣府特別舉辦網路有獎徵答，民眾依指示作答後就有機會獲得LEGO樂高交通運具積木等豐富獎品，邀請鄉親一起響應。