台南登革熱＋352創單日新高 累計6112例 33區淪陷

台南本土登革熱確診病例今天新增352例，再創單日新高紀錄，截至目前累計6112例，今年疫情以來更已累計7死，目前仍有8人重症住院中，疫情十分嚴峻，山上區首度出現確診病例，全市37個行政區已有33個行政區淪陷。

台南今天新增352例，分別為安南區84例、東區77例、北區52例、永康區39例、南區36例、中西區22例、安平區12例、仁德區11例、歸仁區5例、關廟區4例、安定區及善化區各2例，大內區、山上區、西港區、新化區、新市區及左鎮區各1例。

其中東區疫情最為嚴峻，已累計1408例，安南區為1278例，永康區1200例，南區651例，北區也有567例。

台南今年疫情以來迄已7起死亡個案，累計共17例重症，已有4名重症出院，但目前仍有8名重症患者住院治療中，均為7、80歲長者。

依據登革熱防治中心統計數據顯示，截至9月10日確診個案年齡介於未滿1歲至90多歲，確診人數最多的年齡層為61歲至70歲，占20.3％，其次為51歲至60歲占16.6％，另，71歲至80歲占13.0％。

鑒於今年確診個案近半數為50歲以上確診者，目前重症仍以高齡者居多，但也有2起死亡案例不到50歲，衛生局提醒，曾確診登革熱、高危險群對象（如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居者），務必加強自身防蚊措施。

今年登革熱疫情嚴峻程度僅次於2015年，但仍有許多民眾「後知後覺」，南市府持續透過廣播、電子看板、小蜜蜂宣傳車等方式，加強民眾登革熱衛教宣導，提醒民眾防範登革熱及做好相關防疫；衛生局強調，近來走進社區噴藥、孳清，也不忘宣導登革熱嚴重會致死，呼籲民眾重視防蚊、防疫。