彰化縣消防局統計8月總受話通數共1萬4027通，其中撥號錯誤或無故撥打119電話高達7076通，占報案電話50.4％，最離譜的是，竟有4077通報案電話是來電不出聲，相當考驗值班人員的耐心。

災害搶救及緊急救護分秒必爭，過去常有民眾亂打119，占用緊急電話線路，對此彰化縣消防局對報案電話進行統計，今年8月份該局勤務指揮中心總受話通數合計1萬4027通，其中受理火災、救護、災害搶救及其它等有效案件共6951件，而撥號錯誤或無故撥打119電話高達7076通，占報案電話50.4％，無效電話比有效電話多。

經分析無效報案電話種類，其中來電不出聲的比例最高為4077通，撥號錯誤471通、惡意騷擾172通、酒醉異常292通、兒童嬉鬧73通，讓第一線忙於應變的119受理人員倍感無奈。

「真的很無奈！」值班人員長嘆一口氣表示，打報案電話進來後完全不出聲，真的讓人不知道這是什麼心態，每次都要詢問好幾次，確認對方完全不出聲後，他們才會掛上電話，又占線又浪費時間，也非常考驗他們的耐性及EQ。

分享119受理人員的經驗，能夠快速顯示「案發地點」就是最佳通訊工具，彰化縣消防局建議民眾撥打119優先使用通訊工具順序中，第1順位為市話，市內電話能將地址直接顯示於119受理電腦。

第2順位為報案APP，內政部消防署報案APP利用網路及定位功能，將所在位置直接傳送至119受理電腦；第3順位為行動電話，行動電話撥打119無法直接帶入位置訊息，但可藉由119執勤員引導詢問報案地點。

消防局提醒，亂打119除會影響真正有需要援助的民眾外，荷包還有大失血的可能，民眾無故撥打119或謊報火災、救護案件，如有違法情事，可依《消防法》第36條處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。