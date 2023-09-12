新北市長侯友宜（左3）與台北市長蔣萬安（右3）12日共同出席在台北市政府舉辦的2025雙北世界壯年運動會暖身系列活動啟動記者會，偕同奧會主席林鴻道（右2）等來賓一同主持啟動儀式。 （鄭任南攝）

世界壯年運動會即將於2025年登場，本屆由台北市與新北市合辦，雖然距離開幕還有600多天，但雙北兩市先辦「世壯運暖身營」，並規畫射箭、手球及籃球等體驗營。台北市長蔣萬安表示，很高興台北與新北再度攜手合作，展現出1＋1大於2的無限可能；新北市長侯友宜則說，每次跟台北市合作都很開心，因為兩方都有一致性的看法，希望透過運動、觀光、文化結合在一起，用友誼、交朋友的方式，大家建構一個友誼運動的橋樑，讓兩個城市能被國際看到。

蔣萬安表示，非常感謝中央體育署的大力支持跟協助世壯運，讓整個籌備的過程非常順利，同時也感謝一起合辦的相關縣市、包括宜蘭縣、桃園、新竹縣市，大家一起共同讓這一次的2025世界壯年運動會更加盛大。

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，12日上午出席世界壯年運動會暖身營宣傳活動。（丁上程攝）

蔣萬安說，這一次的世界壯年運動會，籌辦過程一路走來其實並不容易。因為疫情緣故，從申辦到合約的討論以及決策等會議，甚至最後簽約儀式都是在線上舉行。蔣萬安也直言，這次申辦的競爭非常激烈，從許多競爭對手，包括法國巴黎、澳洲伯斯等城市，雙北在其中脫穎而出，也象徵臺北、新北過去合作的經驗，以及能夠舉辦國際賽事的能力受到肯定，才能夠爭取到主辦權。

侯友宜則指出，聽蔣萬安致詞的過程，就知道蔣非常用心在籌辦，且都能完全掌握狀況。侯友宜直言，跟台北市合作會讓他的很開心，無論是前任的柯文哲市長還是現任的講萬安，大家對事情都有一致的看法與態度，因此兩市可以非常密切地合作。

侯友宜說，距離世壯運開幕剩下600天的時間，可以說是要進入緊鑼密鼓的階段，最主要是要用友誼的方式、交朋友的方式，大家建構一個友誼運動的橋樑，讓兩個城市被看到。侯友宜直言，世壯運帶動的不只有北台灣，還有全台灣，把城市的美好介紹給全世界的運動選手，還有他們的眷屬，這才是最重要，讓全世界看到台灣，讓台灣的運動建構國際友誼的最好橋樑。