台北市法務局日前針對受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，向基泰建設聲請第一波假扣押，今遭台北地方法院駁回，理由是基泰建設資本額高達50億，且曾表示願意提撥1億元支應救災。法務局表示，尊重北院裁定，將再與律師團研議是否提出抗告。

法務局長連堂凱說明，北院駁回理由主要認為基泰建設是上市公司，資本總額為50億元，且基泰建設9月10日表示願提撥1億元信託支應救災，難認定基泰建設符合無資力的狀態，或有隱匿財產、現存既有財產瀕臨無資力，或財務異常而難以清償或其他有日後不能強制執行或甚難執行之虞，因而駁回北市府假扣押聲請。

法務局指出，基泰建設已在今日下午將1億元匯入市府指定帳戶，但考量受災戶人數眾多且受損金額龐大，加上基泰建設建案涉有預售屋消費者權益問題，北市府將再研議是否提出抗告。

至於北院裁定第二波假扣押的情形，法務局表示，將密切關注，並呼籲北院裁定過程中需要補充或說明，北市府律師團都會配合，市府會全力維護民眾權益。