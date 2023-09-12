新北土城社區大樓竄火煙 救出1女子卻已成焦屍 18:142023/09/12 中時新聞網 尹維源 、中時、 劉瑋晴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 社區大樓3樓發生火警，警消清理火場時發現一具焦屍。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城區今天（12日）下午4時許發生死亡火警，南天母路一處社區住宅大樓3樓竄出火煙，新北市消防局獲報立即派遣人車趕往現場搶救，火勢撲滅後，警消清理火場發現一具女性焦屍，死者身分及起火原因待查。 少女浴室產女揭悲慘故事 陪上山打獵成獵物 驚爆父親是惡狼 妳婦科較弱！相信專業代價 按摩師淫指滑入她「那裡」 噁男亂叩妺子自稱「露鳥俠」 奪命Call爆61通電話下場慘了 #火煙 #焦屍 #新北 #土城 #社區大樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北公布第2季預售屋價量 這區件數、金額連3季奪冠 15:522023/09/11 財經 新北議會民進黨團訪日第二天 造訪日本智慧城市 17:442023/09/12 生活 來自最基層的聲音 新北里長「拍片」力挺侯友宜 11:422023/09/12 政治 每15分鐘就多1起詐騙案 立委狠批警方反詐宣導做白工 13:222023/09/12 社會 濱海公路化學槽車衝出護欄卡「消坡塊」駕駛命危急救中 08:222023/09/12 社會 新北性騷擾案年增15％ 「玫瑰的戰爭」紀錄片提升性平意識 18:092023/09/11 生活 三重仁義段都更案動土 劉和然：希望銀新未來城加速審議 15:182023/09/11 生活 科技化學習扶助全國首創 新北6校獲殊榮 16:462023/09/11 生活 新北環快出「撞」況！廂型車插入消防水箱車 慘況曝光 18:592023/09/11 社會 22刀砍死養他大的阿嬤！惡孫還偷錢買春 二審維持無期徒刑 11:292023/09/12 社會 北台8縣市齊聚新北 籲中央釋出國有地供地方招商 12:042023/09/12 政治 前方貨車「掉1物」新北環快3騎士煞不住自摔 16:142023/09/12 社會 新北U-12全國棒球錦標賽登場 24支隊伍角逐金盃 15:172023/09/11 體育 新北地政局開「廉政講座」 杜絕不當干擾強化開發效能 16:032023/09/12 生活 「博物館分身術」激盪學員想創「藝」 新北公民文化論壇登場 12:232023/09/11 生活 總價55萬掛新北門牌 超狂「敘利亞戰地風」 房仲喊搶手 11:572023/09/11 生活 「中和土地公文化祭」16日登場 傳承獨有福德文化 14:152023/09/12 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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