新北市土城區今天（12日）下午4時許發生死亡火警，南天母路一處社區住宅大樓3樓竄出火煙，新北市消防局獲報立即派遣人車趕往現場搶救，火勢撲滅後，警消清理火場發現一具女性焦屍，死者身分及起火原因待查。

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