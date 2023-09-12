教育部每2年舉辦1次的全國性推展家庭教育績優個人暨團體甄選， 11日在彰化縣彰基國際培訓中心舉行今年選拔活動，由在教育部林明裕政務次長親自頒獎，高雄市政府教育局家庭教育中心志工團榮獲教育部績優志工團隊獎、績優志工個人獎2項殊榮，表現全國最優。

戴維新（右）獲頒教育部績優志工個人獎。（圖片來源：高雄市教育局提供）

高雄市家庭教育中心成立32年，志工團隊全體夥伴，不論執行服務工作或在專業知能的提升，均全心投入、不遺餘力，尤其設立家庭教育諮詢服務專線，提供「個別化親職教育諮詢服務」，走進社區、學校推廣家庭教育；志工團隊展現最堅實與專業的支持，無論是遇到困難或阻礙，來自各行各業的志工們都能為每一個家庭伸出最溫暖的支持雙手，幫助家庭回歸家庭教育正軌，用心推展家庭教育工作， 強化親職教育功能。

榮獲「績優志工個人獎」的戴維新，在家庭教育中心擔任諮詢服務志工已9年有餘，也是現任的志工隊隊長，除了協助提供家庭教育諮詢服務外，也參與行動劇團的演出，熱心公益，不遺餘力。他表示得此殊榮，最感謝的是家人的支持、中心的帶領，以及一群共同努力的志工夥伴們，也期許自己不忘初衷，繼續以服務為榮。

家庭教育中心代理主任李昆憲表示，今年志工隊獲得佳績，是全體志工夥伴通力合作的成果，中心所有無私奉獻的志工夥伴，長期協助推展家庭教育相關業務，獲獎實至名歸，也是高雄市的榮耀。

高雄市教育局家庭教育中心位於新興國小，在市民成長過程適時提供給家庭更多陪伴，促進家庭幸福，服務對象包含幼兒園、國小、國高中學生等學校家庭教育、針對家長的親職教育，進入婚姻前、嬰幼兒出生新手父母、或是中老年等婚姻教育等。