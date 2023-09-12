海葵颱風過後，高雄市政府團隊以最快速度恢復市容與交通，為協助受重創的台東居民重整家園環境，市府派出支援團隊於9月6日晚間趕赴台東，並於昨日完成任務回到高雄。高雄市長陳其邁12日上午特別率領市府團隊在四維行政中心府前廣場，歡迎所有辛苦的團隊人員返回工作崗位，不但現場致贈蛋糕、飲品慰問辛勞，並宣布給予2天的榮譽假。

陳其邁首先感謝環保局及工務局前往台東馳援的同仁，全員不分平、假日，利用5天時間全力投入災後復原重建工作，總計動員抓斗車、吊卡車、貨卡車等41輛大型車輛機具及約100名人力，共計清理約3000公噸災後廢棄物。

高市府支援團完成台東災後復原任務。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁指出，這場颱風讓台東遭受嚴重災情，支援團隊在過去5天內不眠不休投入工作，他並強調，由於環保局和工務局同仁的辛勤工作，高市府支援團隊的表現獲得台東縣政府肯定，台東鄉親也都非常感動，並向高市府表達謝意。

為體恤所有人員辛勞，陳其邁宣布將給予所有支援台東的人員2天榮譽假，並覈實給予加班費，應有的福利都會幫隊員爭取。最後，陳其邁與副市長羅達生、工務局長楊欽富及環保局長張瑞琿一同向支援團隊深深鞠躬，再次感謝所有參與救災工作的人員。