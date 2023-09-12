為了漂漂亮亮的出現在大家面前，許多女生每個月都需要花大錢「投資」自己，一名女網友就列舉超多固定花費，包括保養品、化妝品、護髮及美甲等，哭喊「當女生好辛苦」，不過卻沒有男生懂為何要做美甲，反酸「指甲只有女生自己會覺得歐好棒，但說真的沒有甚麼男生會因為指甲而覺得女生變好看」。

一名女網友近日在「zuvio」表示，想要當漂亮的女生，成本真的非常高，為了要有好膚質就要買保養品，為了看起來美美的就要買化妝品，要避免被說不會穿搭，就要買衣服、鞋子、包包、飾品等，還有做頭髮、護髮，每個月定期做指甲，再加上彩色隱眼、霧眉、做睫毛等，「講真，女生真的要很會賺ㄟ，不然怎麼活下去，不把自己弄的好看，也會被社會淘汰吧」。

原PO提到，與女生有這麼多東西要注意相比，男生就只要一件素t，穿的簡單乾淨就好了，真的要弄頭髮也不像女生一樣要花這麼多錢，不需要花什麼錢來打理自己，「有時候都會想，如果我是男生，會不會比較輕鬆啊！」

雖然有些網友也認同原PO的觀點，說「非常同意啦，女生活著的成本比男生高」、「其實不同性別各有各不同的壓力，不過真要我選的話我還是prefer當男的」、「認同，女生除了這方面麻煩外，安全防護的問題也是個麻煩」。

不過更多人則指出「指甲對男生是扣分喔，不要把自己花的錢都當作必要，根本不是」、「指甲只有女生自己會覺得歐好棒，但說真的沒有甚麼男生會因為指甲而覺得女生變好看」、「男生不打扮也會被女生說邋遢」、「女生放棄道德底線可以賺很多錢，男生放棄道德底線會被抓去關」。