花蓮縣有一對夫妻日前心急如焚抱著一歲多的兒子，走進花蓮警分局豐川派出所求助，員警一看竟是男童頭部不慎卡在折疊嬰兒座椅上，家長相當擔心小孩受傷，且男童不斷哭泣。
豐川派出所警方先用衣物護住嬰兒頭部，避免嬰兒受傷，隨後立即通報消防人員到場協助，並協同消防人員順利將嬰兒座椅拆除，嬰兒也平安無事、未有受傷。
花蓮分局呼籲：嬰幼兒乘坐安全座椅時，家長應選擇符合安全標準及具有穩固結構的座椅，並正確使用安全帶，依照嬰幼兒年齡及大小適時調整座椅高度，以確保嬰幼兒的乘坐安全。
花蓮縣有一對夫妻日前心急如焚抱著一歲多的兒子，走進花蓮警分局豐川派出所求助，員警一看竟是男童頭部不慎卡在折疊嬰兒座椅上，家長相當擔心小孩受傷，且男童不斷哭泣。
豐川派出所警方先用衣物護住嬰兒頭部，避免嬰兒受傷，隨後立即通報消防人員到場協助，並協同消防人員順利將嬰兒座椅拆除，嬰兒也平安無事、未有受傷。
花蓮分局呼籲：嬰幼兒乘坐安全座椅時，家長應選擇符合安全標準及具有穩固結構的座椅，並正確使用安全帶，依照嬰幼兒年齡及大小適時調整座椅高度，以確保嬰幼兒的乘坐安全。
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