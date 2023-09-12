基泰建設日前與北市府達成共識，將提撥1億元至富邦銀行做信託，以支應住戶復原、安置的經費，基泰建設卻將1億元轉到基泰建設富邦帳戶，並非轉到北市府指定帳戶，引起爭議。台北市政府發言人殷瑋表示，1億元經費已在今日匯入市府指定帳戶，市府期望能先做好救災、復原與安置工作，捍衛受災戶權益。

針對市府提出第一波假扣押6200萬元，被台北地院裁定駁回，對此，殷瑋表示，法務局提出第一波假扣押時，多次催告基泰出面但基泰未出面，還沒召開重訊記者會，也還沒有針對「救災、復原與安置」的1億元經費做出具體承諾；如今1億元經費已匯入市府指定帳戶，市府仍期望能先做好救災、復原與安置工作，捍衛受災戶權益。

至於日前提出的第二波10戶超過億元的假扣押以及其他法律程序，市府則說，一定站在受災戶這邊，能為住戶權益爭取多一分就是一分，會繼續努力。

殷瑋表示，救災、復原與安置等工作不是只有款項問題，此外也還有重建、賠償等多端事務，市府仍會聽其言也觀其行，強力要求基泰負起應負的責任，以受災戶的權益為優先考量。