（石智中攝／黃唯淯台北提供）

（石智中攝／黃唯淯台北提供）

陳澤耀17歲時就參加了藝能訓練班，對表演與舞蹈有著高度熱誠。ZUCCa白色連帽襯衫外套1萬2200元、ZUCCa運動縮口長褲1萬4600元。（石智中攝／黃唯淯台北提供）

（石智中攝／黃唯淯台北提供）

（石智中攝／黃唯淯台北提供）

ZUCCa環保丹寧短袖襯衫1萬600元。（ZUCCa提供／黃唯淯台北提供）

ZUCCa牛津紳裝口袋背心1萬8200元。（ZUCCa提供／黃唯淯台北提供）

ZUCCa棕色連帽襯衫外套1萬2200元。（ZUCCa提供／黃唯淯台北提供）

ZUCCa運動縮口褲1萬4600元。（ZUCCa提供／黃唯淯台北提供）

馬來西亞男星陳澤耀多年以前，曾以偶像團體《東於哲》成員身份出道，但比起偶像事業，他的從影作品質與量均驚人，《迷失安迪》、《分貝人生》、《幻土》等劇情電影讓他的演技在線，而很多台灣觀眾亦是在《迷》一片中見證到他驚人的演出生命力。而這次台灣上映的《我與我的賽車老爸》也是他與温升豪的精彩對手戲，他笑說與影帝對戲只能說過癮，也提到會以角色藍圖為範本，和温升豪細細討論角色的情緒梳理。「其實一開始這部電影風格比較偏《玩命關頭》的感覺，有一次我就和導演聊，如果多加一點人的溫度進來會變怎樣？」最後他創造出失意的天才落魄車手阿駿這個角色，並透過不斷的書寫角色情緒和寫自傳的方式，逐漸把這個角色的血肉給填滿。他提到因自己有多年賽車經驗，自然也把自我的某部份投射進去，可以說演起來非常過癮。

《我和我的賽車老爸》因疫情一度停擺拍攝，整部片歷時二年之久才正式上映也讓他放下心中大石，好奇問他拍攝過程中有沒有不習慣的地方？他大笑回因台灣和馬來西亞的操駕方向不一樣，頭一天拍攝時要拉手煞車，他卻下意識用左手去拉，結果拉到門把嚇了一大跳。好險後方並無來車，也讓他花了不少時間去重新熟悉左駕的方式。但他笑說自己也因為常常往台灣跑，也非常羡慕台灣人的生活習慣，也笑說自己從小生活在「爸爸看港片、媽媽看港劇、姐姐則迷台灣偶像劇」的演戲氛圍之中，無形中也培養出他對戲劇之路的興趣。

而這次應邀拍攝時尚專題，陳澤耀穿上ZUCCa品牌服裝，也表達了他對日式簡約風格的喜愛。ZUCCa擅長將生活中簡單、明確的設計風格結合各種異材質，打造出充滿獨特性質的服裝單品。如八月份ZUCCa就將羊毛以預縮方式處理，打理出服裝自然的結構與光澤。ZUCCa這幾季也強調軍風，不對稱拼接等，軍裝結合落肩，除了線條俐落外也多了一絲慵懶，也是近期服裝展演的設計重點。