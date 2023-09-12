嘉義市文化路知名店家「郭家雞肉飯」今店家拉下鐵門，門上貼出「老闆跑路、員工渡假」公告，仔細一看才發現旁邊有一張南區國稅局嘉義市分局公文，原來是店家1年內被查到漏開發票3次，被國稅局處分停業7天。

「郭家雞肉飯」去年8月起至今，1年內被南區國稅局嘉義市分局稽查漏開發票3次，遭處分自9月11日到17日停業7天，今店門口鐵門拉下，電話也沒人接，門口「老闆跑路、員工渡假」公告更是引人好奇，其實業者之前也曾因同樣理由被停業，當時業者斗大幾個字「郭家集體相親」公告引起話題。

南區國稅局嘉義市分局表示，文化路郭家雞肉飯屬於每月營業額20萬以上應開立統一發票店家，依照「加值型及非加值型營業稅法」，1年內經查獲漏開統一發票達3次，應以停止營業處分。

嘉義市分局指出，文化路郭家雞肉飯自2022年8月15日被查獲漏開統一發票至今1年內，遭稽查人員不定期稽查到漏開統一發票達3次，處分停業7天，如再被查獲未開發票，停業時間將延長到14天。