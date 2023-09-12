台北市南港區4名男子為了慶祝朋友退伍，深夜齊聚公園涼亭喧嘩擾鄰，警方到場查看，聞到愷他命味道，眼尖發現男子腳下藏毒。（翻攝畫面）

台北市南港區4名男子為了慶祝朋友退伍，深夜齊聚公園涼亭喧嘩擾鄰，警方到場查看，聞到愷他命味道，眼尖發現男子腳下藏毒，查扣吸管及愷他命1包，依違反毒品危害防制條例裁罰。

警方表示，日前於深夜接獲通報，指稱轄內公園涼亭多人聚集抽菸並大聲喧嘩，到場發現4名年輕男子坐在涼亭內抽菸聊天，4人見警方靠近神色慌張，其中1人迅速將桌上東西掃到地下用鞋壓住，警方眼尖發現桌上留有吸管１根，仔細搜查發現其中一名男子將愷他命踩在腳底試圖隱藏，男子見事跡敗露，坦承慶祝朋友退伍聚眾吸食愷他命。警方初步檢驗吸管及毒品呈第三級毒品（愷他命）陽性反應，當場對4人採尿送驗，詢後依違反毒品危害防制條例移請警察局裁罰。

南港分局呼籲民眾，吸毒危害一生，切莫因一時好奇以身試法，如發現住家周遭有可疑人士施用或販賣毒品等行為，應立即向警方報案，以利及時查緝，追溯毒品源頭。

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