桃園市勞動局12日表揚友善優質職場，張善政期許獲獎企業成領頭羊，讓桃園企業越來越優質、更重視職安。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局12日表揚友善優質職場，張善政期許獲獎企業成領頭羊，讓桃園企業越來越優質、更重視職安。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局12日表揚友善優質職場，張善政期許獲獎企業成領頭羊，讓桃園企業越來越優質、更重視職安。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局12日表揚友善優質職場，張善政期許獲獎企業成領頭羊，讓桃園企業越來越優質、更重視職安。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局12日表揚友善優質職場，張善政期許獲獎企業成領頭羊，讓桃園企業越來越優質、更重視職安。(蔡依珍攝)

桃園市勞動局12日表揚友善優質職場，其中母嬰友善企業包括孩子6歲前提供每月1.5萬育兒津貼的鴻佰科技、有3歲以下幼兒每天1小時工時不扣薪的中華電信等，市長張善政不諱言女性在家中擔負更重的責任，照顧好女性就等於照顧好一個家庭，期許獲獎企業成領頭羊，讓桃園企業越來越優質、更重視職安。

張善政見日月光集團附設幼兒園的幼兒精彩演出，大讚是幸福企業，也憶起過去在宏碁電子服務時，公司也有小型托幼設施，讓員工不用擔心上下班來不及接送，無形中凝聚企業向心力，創造員工和企業雙贏，樂見更多企業在內部設置托幼設施。

張善政說，女性在家庭照顧的負擔往往比男性更重，像是料理家務、照顧小孩、還要兼顧上班工作等，若職場能給予女性更多支持，相信能讓女性就業心理狀態更安定，進而在職場上有更多發揮。

勞動局長李賢祥表示，桃園市勞動力人口已超過119萬人，男女比例約為1.2：1，仰賴女性勞動力投入，桃園自2019年創全國之先舉辦母性模範事業選拔，受到廣大迴響，今年選出3家模範事業，希望他們擔任領頭羊供其他企業學習。

鴻佰科技公司員工在孩子滿7歲前，每月可領1.5萬元育兒津貼，若夫妻皆為員工再加碼9000元，有夫妻檔生三胎，每月領7.2萬元，另外還提供產檢交通補助等，未來研擬成立附設幼兒園。中華電信桃園營運處則讓育有3歲以下幼兒的員工，每天有1小時不扣薪的彈性工時，並提供2年的留停薪資補助，也有友善托育措施。神達電腦則讓孕婦自選停車位，並設立MyKid空間照顧幼兒。

為強化職場保障力，市府也鼓勵事業單位運用系統化職場安全衛生管理制度，今年推行職業安全衛生優良單位為華亞汽電股份有限公司華亞汽電廠、國家中山科學研究院系統維護中心、陸軍通信電子器材基地勤務廠、臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠等4家事業單位；推行職業安全衛生優良人員則由聯新國際醫院醫師陳聲平及台灣美光晶圓科技股份有限公司一廠工程師林錦輝獲獎。

李賢祥說明，市府持續推動成立「安全衛生家族」，傳承職業安全衛生文化，目前桃園市已有42家安全衛生家族，今年新成立的安全衛生家族分別有長榮航空股份有限公司、日月光半導體製造股份有限公司中壢分公司、經濟部工業局觀音工業區服務中心、遠東新世紀股份有限公司觀音化纖廠等單位，期透過大廠帶小廠模式提升企業危害辨識及自主管理能力，有效減少職業災害的發生。