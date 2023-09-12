屏東與日本交流在疫情後愈來愈頻繁，屏東縣政府今年11月將攜手日本航空公司舉辦墾丁國際國際馬拉松比賽，但日航目前僅有臺北松山機場及桃園國際機場航線，屏東縣長周春米12日特別拜訪日航，爭取評估恢復高雄小港機場航線，以利遊客南進南出，並拜訪JTB日本交通公社，除說明國外旅客來屏促進方案，也希望JTB未來能結合屏東的旅遊景點，規劃適合日本人觀光旅遊的產品，吸引更多日本朋友來屏東旅遊。

周春米偕交通旅遊處長黃國維及觀光旅宿業者前往日航拜訪，受到日航營業本部長常務執行役員越智健一郎、全球販賣部部長藤田順士、台灣支店長總經理竹田亨等人熱烈歡迎。周春米特別向日航介紹屏東景點及特產，她表示，日本來台旅客量逐步回升，但日航目前僅有臺北松山機場及臺灣桃園國際機場二條航線，不僅日本朋友要來南部旅遊不便，台灣民眾要前往日本也必須到北部搭機，為加強雙方觀光交流，建議日航評估恢復飛航高雄小港機場航線，方便遊客南進南出，減少舟車勞頓。

屏東縣政府曾於110年與日航、屏東縣觀光協會、凱撒飯店和LAVA台灣鐵人公司，首次聯手舉辦「2021日本航空屏東墾丁國際馬拉松」，期待打造亞洲的「夏威夷檀香山馬拉松」，當時吸引近1000位選手參與。後來這項賽事受疫情影響而中斷，至今年才重啟，縣府將於11月5日再次和日本航空辦理「2023墾丁國際國際馬拉松」比賽。

一行人下午再轉往日本規模最大的旅行社JTB日本交通公社拜訪，屏東縣政府自8月份起推出「國外旅客來屏東促進方案」，國際旅客團體旅遊，使用合法交通工具並入住屏東縣合法旅宿業一晚以上，於出團前至活動官網登錄，就可獲得每人補助新台幣500元，每團最高補助新台幣1萬元，預計補助750團。

目前交通部也推廣「加速擴大吸引國際觀光客方案」，國外與國內旅行社合作攬客組團來台旅遊，則可依照停留天數、團體人數，得到5000元到5萬元的獎助金，自由行來台國際旅客也有機會獲得5000元消費金。