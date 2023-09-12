花蓮縣警察局花蓮分局為落實推動「社區警政再出發」，辦理「社區治安會議」，並在會議期間，向地方居民實施婦幼安全宣導，告訴大家遇性騷擾、跟蹤騷擾、性影像與家庭暴力等事件的處置方式，期望民眾能更了解自我保護的方法遠離危險。

花蓮分局家防官向民眾說明跟蹤騷擾行為8大態樣，監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾及歧視貶抑等8大態樣，並提醒民眾除了8大態樣外亦需要與性或性別有關、針對特定人、反覆或持續以及違反意願使人心生畏怖等四項構成要件，才有跟蹤騷擾防制法適用，家防官也告訴他們請將這些資訊傳達給親朋好友，希望藉由大家的協助讓民眾都擁有自我保護的能力。

花蓮分局長陳文彬表示：若自身、家人或朋友遭受家庭暴力、跟蹤騷擾、性侵害或性騷擾的困擾，或是知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請大家伸出手去協助那些需要幫助的人，撥打113專線或110報案，並儘可能提供相關「人、事、時、地、物」資訊，清楚地提供被害人所在地理位置、相關身分資訊，以及詳細舉報內容，千萬不要覺得自己多管閒事，相信多關懷周遭就能降低憾事發生。