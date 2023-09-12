漂漂河全程1個半小時，其中首度亮相的拉拉車遊覽美濃，成了重要賣點時，其中首度亮相的拉拉車遊覽美濃，成了重要賣點。（林雅惠攝）

高雄市美濃漂漂河活動停辦多年，美濃商圈促進會為使漂漂河能再現地方繁榮，規畫全台獨一無二的8公里最長漂漂河活動，消息曝光後全台遊客報名踴躍，連在地居民也報名參加，發起人劉紹傑表示，漂漂河全程1個半小時，其中首度亮相的拉拉車遊覽美濃，成了重要賣點，未來希望漂漂河結合拉拉車，為美濃帶來觀光人潮。

美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，獅子頭水圳因河道開闊，是美濃居民小時生活及遊憩場域，早期農婦會到水圳邊洗衣服及洗菜，孩子們會在水圳玩漂漂河，成為地方居民小時候的遊戲記憶，具有歷史價值及意義。

美濃漂漂河舉辦3、4年來已小有知名度，為地方帶來榮景，停辦實在很可惜，地方希望恢復漂漂河活動帶動美濃地區發展，因此復辦首場以打造「全台獨一無二8公里最長漂漂河」現身。

劉紹傑說，原本最長漂漂河於9月2日、3日登場，2天活動消息曝光後，420個名額很快報名人數就超過一半，但因受到蘇拉颱風，因此延後至9月29日、9月30日，活動期間有包括3.5公里的拉拉車行程，即在急流水圳安排大家乘坐拉拉車，由導覽介紹美濃風光及在地特色美食。

劉紹傑指出，報名參加的遊客來自北、中、南各地，正逢中秋節連假，不少外地民眾帶家人南下度假，也有人是為了想搭拉拉車而報名最長漂漂河活動。

漂漂河第一下水起點為獅山社區，再漂至第二上水點後搭拉拉車，拉拉車終點為第三下水點，再繼續漂至水圳板條瀰濃社區為漂漂河終點站，步行5分鐘可到美濃夜市先盥洗，盥洗後步行7分鐘可到美興街與配合店家兌換板條1碗。

高雄市美濃商圈促進會理事長林享達表示，這次漂漂河活動來自各社區合作，不僅能夠凝聚客家精神團結，更能夠集結各方的智慧和資源，一同推動美濃特色觀光，並讓更多遊客深入了解美濃的獨特性。

高雄市美濃區瀰濃社區發展協會理事長宋順光表示，希望這項全台最長漂漂河活動可以在美濃可以持續永續發展。

劉紹傑說，未來盼將最長漂漂河活動結合市集，成為美濃觀光獨特性，也希望再復興的美濃漂漂河，能為當地引進觀光潮。